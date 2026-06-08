В России задержали 24 человека за финансирование онлайн-казино

Следственный комитет (СК) РФ на основании материалов ФСБ возбудил уголовное дело в отношении лидеров и участников группы, контролировавших сервисную платформу для финансовых операций в интересах запрещенных в РФ игровых площадок. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 187, ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Лидеры и наиболее активные члены заключены под стражу, еще восемь обвиняемых объявлены в розыск. При обысках изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. По ходатайству следствия суд арестовал имущество обвиняемых. Расследование продолжается.