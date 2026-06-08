В России задержали 24 человека за финансирование онлайн-казино
В России пресекли деятельность преступного сообщества, которое финансировало незаконные онлайн-казино. Задержаны 24 участника преступной организации, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, члены сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств. Ежедневно в интересах этих площадок фигуранты проводили тысячи транзакций. Для определения дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.
Следственный комитет (СК) РФ на основании материалов ФСБ возбудил уголовное дело в отношении лидеров и участников группы, контролировавших сервисную платформу для финансовых операций в интересах запрещенных в РФ игровых площадок. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям о незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 187, ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Лидеры и наиболее активные члены заключены под стражу, еще восемь обвиняемых объявлены в розыск. При обысках изъяты деньги и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. По ходатайству следствия суд арестовал имущество обвиняемых. Расследование продолжается.
В марте «Ведомости» писали со ссылкой на результаты опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ, что более половины россиян (55%) скорее не поддерживают легализацию онлайн-казино. Около трети опрошенных (30%) скорее поддерживают эту идею, затруднились ответить 15% респондентов. В телефонном опросе, проведенном в феврале этого года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.