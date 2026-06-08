Скворцова анонсировала выпуск российской вакцины от менингококка в 2026 году

22 апреля советник директора по проблеме гнойных бактериальных менингитов Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева сообщала, что более трети случаев заражения менингококком в стране в 2025 г. пришлось на мигрантов. Показатель заболеваемости вырос до 1,36 случая на 100 000 человек против 0,47 в 2024 г. и 0,42 в 2023 г. Пик пришелся на апрель, однако к августу эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.