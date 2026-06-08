Скворцова анонсировала выпуск российской вакцины от менингококка в 2026 году
Первая российская пятивалентная вакцина против менингококковой инфекции выйдет на рынок уже в 2026 г. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
По ее словам, в 2026 г. агентство рассчитывает зарегистрировать две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одной из них станет пятивалентная вакцина от менингококка, аналогов которой в мире нет.
«Она называется "Менговакс B", так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», – сказала Скворцова.
Глава ФМБА также отметила, что ведомство разрабатывает широкий спектр препаратов.
22 апреля советник директора по проблеме гнойных бактериальных менингитов Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева сообщала, что более трети случаев заражения менингококком в стране в 2025 г. пришлось на мигрантов. Показатель заболеваемости вырос до 1,36 случая на 100 000 человек против 0,47 в 2024 г. и 0,42 в 2023 г. Пик пришелся на апрель, однако к августу эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.