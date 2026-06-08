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Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации «Почты России»

Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию «Почты России». Об этом сообщили Минцифры на своем сайте.

В пояснительной записке отмечается, что банки больше не смогут взимать комиссию с «Почты России» за прием электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Законопроект также предусматривает перевод платежных документов за ЖКУ в электронный формат через портал «Госуслуги». При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготников и граждан, не имеющих учетной записи на портале.

Отдельно планируется законодательно закрепить статус электронной почтовой системы «Почты России» и создать цифровые почтовые ящики для граждан и организаций. Через них можно будет получать юридически значимые документы, уведомления государственных органов и другую официальную корреспонденцию. Кроме того, «Почта России» получит право привлекать сторонние организации и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке отправлений.

Законопроект также предусматривает корректировку графиков работы почтовых отделений с учетом потребностей жителей конкретных территорий. Порядок их определения будет установлен отдельным нормативным актом.

Кроме того, предлагается ограничить круг организаций, имеющих право использовать почтовые ящики в многоквартирных домах. Доступ к ним сохранят «Почта России», управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и структуры, выбранные собственниками жилья.

Еще одним нововведением может стать возможность приема и доставки через почту заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также результатов их предоставления.

В I квартале 2026 г. «Почта России» уменьшила чистый убыток по МСФО на 9,3 млрд руб., или в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Компания завершила отчетный период с положительной динамикой основных показателей. Доходы за отчетный период выросли на 1,3% год к году до 54,1 млрд руб. Улучшение финансовых результатов «Почта России» связывает с реализацией программы повышения операционной эффективности, которая действует с 2023 г.

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