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Суд приговорил экс-главу Арксбанка к четырем годам за растрату 4,6 млрд рублей

Ведомости

Басманный суд Москвы вынес приговор экс-председателю правления Арксбанка за растрату 4,6 млрд руб. – Дину Пахомову приговорили к четырем годам колонии. Это следует из сообщения столичной прокуратуры.

Пахомову признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ее также лишили права на три года заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.

В октябре 2024 г. суд приговорил бывшего руководителя управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова к 6,5 года лишения свободы. Его признали виновным в растрате свыше 34 млрд руб.

Центробанк в июле 2016 г. отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций. Деятельность кредитной организации, как поясняли в ЦБ, «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».

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