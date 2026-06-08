Суд приговорил экс-главу Арксбанка к четырем годам за растрату 4,6 млрд рублей
Басманный суд Москвы вынес приговор экс-председателю правления Арксбанка за растрату 4,6 млрд руб. – Дину Пахомову приговорили к четырем годам колонии. Это следует из сообщения столичной прокуратуры.
Пахомову признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Ее также лишили права на три года заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.
В октябре 2024 г. суд приговорил бывшего руководителя управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергея Ипатова к 6,5 года лишения свободы. Его признали виновным в растрате свыше 34 млрд руб.
Центробанк в июле 2016 г. отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций. Деятельность кредитной организации, как поясняли в ЦБ, «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».