Суд приговорил экс-главу Арксбанка к четырем годам за растрату 4,6 млрд рублей

Центробанк в июле 2016 г. отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций. Деятельность кредитной организации, как поясняли в ЦБ, «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».