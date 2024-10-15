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Бывший топ-менеджер Арксбанка признан виновным в хищении более 34 млрд рублей

Он приговорен к 6,5 года лишения свободы
Ведомости

Басманный районный суд Москвы признал экс-руководителя управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий АО «Арксбанк» Сергея Ипатова виновным в хищении денежных средств вкладчиков банка на сумму свыше 34 млрд руб. Об этом сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Ипатов приговорен к 6,5 года лишения свободы.

Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере более 34 млрд руб. Уточняется, что Ипатов в 2022 г. по запросу Генпрокуратуры РФ был экстрадирован в Россию из Черногории, где скрывался от уголовного преследования.

В июле 2016 г. Банк России отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций. Регулятор пояснял, что деятельность финансовой организации «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».

В июне Верховный суд РФ поддержал решение нижестоящих инстанций о взыскании с экс-бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана убытков на сумму более 40,5 млрд руб. В АСВ подчеркивали, что Клигман «организовал вывод средств вкладчиков банка и принадлежавших кредитному учреждению ценных бумаг».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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