Бывший топ-менеджер Арксбанка признан виновным в хищении более 34 млрд рублей

Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере более 34 млрд руб. Уточняется, что Ипатов в 2022 г. по запросу Генпрокуратуры РФ был экстрадирован в Россию из Черногории, где скрывался от уголовного преследования.