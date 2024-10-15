Бывший топ-менеджер Арксбанка признан виновным в хищении более 34 млрд рублей

Бывший топ-менеджер Арксбанка признан виновным в хищении более 34 млрд рублейОн приговорен к 6,5 года лишения свободы
Басманный районный суд Москвы признал экс-руководителя управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий АО «Арксбанк» Сергея Ипатова виновным в хищении денежных средств вкладчиков банка на сумму свыше 34 млрд руб. Об этом сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ипатов приговорен к 6,5 года лишения свободы.
Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере более 34 млрд руб. Уточняется, что Ипатов в 2022 г. по запросу Генпрокуратуры РФ был экстрадирован в Россию из Черногории, где скрывался от уголовного преследования.
В июле 2016 г. Банк России отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций. Регулятор пояснял, что деятельность финансовой организации «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».
В июне Верховный суд РФ поддержал решение нижестоящих инстанций о взыскании с экс-бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана убытков на сумму более 40,5 млрд руб. В АСВ подчеркивали, что Клигман «организовал вывод средств вкладчиков банка и принадлежавших кредитному учреждению ценных бумаг».