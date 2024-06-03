Верховный суд поддержал взыскание 40,5 млрд рублей с экс-банкира Ильи Клигмана

В феврале 2023 г. «Коммерсантъ» сообщал, что московская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), которое похитило свыше 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Отмечалось, что следствие считает организатором схем и их конечным бенефициаром Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. Обвинения в рамках дела были предъявлены 20 фигурантам, многие из которых находятся за границей.