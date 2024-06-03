Верховный суд поддержал взыскание 40,5 млрд рублей с экс-банкира Ильи Клигмана
Верховный суд РФ поддержал решение нижестоящих инстанций о взыскании с экс-бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана убытков на сумму более 40,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Уточняется, что Верховный суд отказал Клигману в рассмотрении жалобы и «встал на сторону государственной корпорации АСВ».
В июле 2016 г. Банк России отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций. Регулятор пояснял, что деятельность финансовой организации «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».
В июле 2023 г. Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ принял решение о взыскании с Клигмана убытков в размере 40,5 млрд руб. В АСВ подчеркивали, что Клигман «организовал вывод средств вкладчиков банка и принадлежавших кредитному учреждению ценных бумаг».
В феврале 2023 г. «Коммерсантъ» сообщал, что московская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), которое похитило свыше 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Отмечалось, что следствие считает организатором схем и их конечным бенефициаром Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. Обвинения в рамках дела были предъявлены 20 фигурантам, многие из которых находятся за границей.
В октябре 2023 г. Арбитражный суд Бурятии арестовал активы Клигмана, как бенефициара ПАО «Байкалбанк», на 2,59 млрд руб. С заявлением об аресте обратилось АСВ, которое в ходе конкурсного производства выяснило, что Клигман организовал выдачу технических кредитов. Агентство также полагает, что он был организатором схем по выводу активов из кредитной организации.
В общей сложности АСВ в рамках дел о банкротстве банков, среди которых помимо Байкалбанка АО «АКБ «Иинкарбанк», ООО «УМ-Банк», АО «Арксбанк», ПАО «Невский банк», ООО «КБ «Агросоюз», предъявило Клигману требования на общую сумму в 57 млрд руб.