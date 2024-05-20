«Интерфакс»: Минэк предложил назначить АСВ администратором фонда по ИИС-3
Минэкономразвития России предложило сделать Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ответственным за осуществление компенсационных выплат по индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС-3). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, который знаком с позицией министерства.
Минэкономразвития тем самым предлагает доработать законопроект о создании системы возмещения стоимости имущества на ИИС-3 в пределах 1,4 млн руб. Возмещение можно будет получить при банкротстве брокера или управляющей компании. Компенсация будет выплачиваться из специального фонда, созданного посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.
Кроме того, Минэкономразвития предложило рассматривать в качестве гарантийного случая отзыв лицензии у профучастника. По словам источника, добровольное участие профучастников не отвечает целям поручения президента по созданию механизма страхования средств, которые размещены на ИИС-3.
В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос «Интерфакса». В Минфине агентству сообщили об активной работе над доработкой законопроекта.
18 мая «Ведомости» писали, что за I квартал 2024 г. россияне открыли более 110 000 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Директор департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич назвал статистику по ИИС-3 крайне позитивной. Он также отметил, что министерство планирует внести в Госдуму законопроект о введении страхования ИИС-3 на сумму до 1,4 млн руб. летом 2024 г., а нововведение начнет работу с 1 января 2026 г.