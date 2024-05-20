Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

«Интерфакс»: Минэк предложил назначить АСВ администратором фонда по ИИС-3

Ведомости

Минэкономразвития России предложило сделать Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ответственным за осуществление компенсационных выплат по индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС-3). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, который знаком с позицией министерства.

Минэкономразвития тем самым предлагает доработать законопроект о создании системы возмещения стоимости имущества на ИИС-3 в пределах 1,4 млн руб. Возмещение можно будет получить при банкротстве брокера или управляющей компании. Компенсация будет выплачиваться из специального фонда, созданного посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Кроме того, Минэкономразвития предложило рассматривать в качестве гарантийного случая отзыв лицензии у профучастника. По словам источника, добровольное участие профучастников не отвечает целям поручения президента по созданию механизма страхования средств, которые размещены на ИИС-3.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос «Интерфакса». В Минфине агентству сообщили об активной работе над доработкой законопроекта.

18 мая «Ведомости» писали, что за I квартал 2024 г. россияне открыли более 110 000 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Директор департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич назвал статистику по ИИС-3 крайне позитивной. Он также отметил, что министерство планирует внести в Госдуму законопроект о введении страхования ИИС-3 на сумму до 1,4 млн руб. летом 2024 г., а нововведение начнет работу с 1 января 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных