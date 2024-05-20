«Интерфакс»: Минэк предложил назначить АСВ администратором фонда по ИИС-3

18 мая «Ведомости» писали, что за I квартал 2024 г. россияне открыли более 110 000 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Директор департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич назвал статистику по ИИС-3 крайне позитивной. Он также отметил, что министерство планирует внести в Госдуму законопроект о введении страхования ИИС-3 на сумму до 1,4 млн руб. летом 2024 г., а нововведение начнет работу с 1 января 2026 г.