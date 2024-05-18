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Минфин: россияне открыли 110 000 ИИС-3 в I квартале

Ведомости

За I квартал 2024 г. россияне открыли более 110 000 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Такая статистика получилась по итогам опроса, сообщил директора департамента финансовой политики министерства финансов Павел Шахлевич на форуме «Инвест weekend», организованном ВТБ и РБК.

«В сравнении с программой добровольного страхования, по которой заключено более 400 000 договоров, статистика по ИИС-3 крайне позитивная. Хотя в прошлом году, нас убеждали, что этот продукт не взлетит. <...> Мы старались максимально пойти на компромисс с рынком и с нашим налоговым блоком», – добавил Шахлевич.

Замглавы департамента также отметил, Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о введении страхования ИИС-3 на сумму до 1,4 млн руб. летом. Ведомство планирует, что нововведение должно заработать с 1 января 2026 г. 

Ранее на форуме «Инвест weekend» директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что по состоянию на 8 мая всего россияне открыли около 6 млн ИИС всех типов. 

Также ЦБ подсчитал, что с начала действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) в январе к 8 мая для участия в ней было заключено более 430 00 договоров. На ту же дату в рамках программы удалось привлечь около 17 млрд руб. Участниками рынка ПДС уже стали 20 из 36 негосударственных пенсионных фондов, уточнила Шишлянникова. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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