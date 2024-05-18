Минфин: россияне открыли 110 000 ИИС-3 в I квартале
«В сравнении с программой добровольного страхования, по которой заключено более 400 000 договоров, статистика по ИИС-3 крайне позитивная. Хотя в прошлом году, нас убеждали, что этот продукт не взлетит. <...> Мы старались максимально пойти на компромисс с рынком и с нашим налоговым блоком», – добавил Шахлевич.
Замглавы департамента также отметил, Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о введении страхования ИИС-3 на сумму до 1,4 млн руб. летом. Ведомство планирует, что нововведение должно заработать с 1 января 2026 г.
Ранее на форуме «Инвест weekend» директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что по состоянию на 8 мая всего россияне открыли около 6 млн ИИС всех типов.
Также ЦБ подсчитал, что с начала действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) в январе к 8 мая для участия в ней было заключено более 430 00 договоров. На ту же дату в рамках программы удалось привлечь около 17 млрд руб. Участниками рынка ПДС уже стали 20 из 36 негосударственных пенсионных фондов, уточнила Шишлянникова.