Минфин: россияне открыли 110 000 ИИС-3 в I квартале

Также ЦБ подсчитал, что с начала действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) в январе к 8 мая для участия в ней было заключено более 430 00 договоров. На ту же дату в рамках программы удалось привлечь около 17 млрд руб. Участниками рынка ПДС уже стали 20 из 36 негосударственных пенсионных фондов, уточнила Шишлянникова.