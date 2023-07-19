Суд по заявлению АСВ взыскал с беглого банкира Ильи Клигмана 40,5 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с бывшего бенефициара АО «Арксбанк» Ильи Клигмана убытков в размере 40,5 млрд руб., говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает истцом.
Как подчеркивают в АСВ, Клигман «организовал вывод средств вкладчиков банка и принадлежавших кредитному учреждению ценных бумаг».
Всего в рамках дел о банкротстве АО «АКБ «Иинкарбанк», ООО «УМ-Банк», АО «Арксбанк», ПАО «Невский банк» и ООО «КБ «Агросоюз» АСВ предъявило Клигману требования на общую сумму более 55 млрд руб.
Банк России отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций в 2016 г. в связи с тем, что его деятельность «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».
В феврале прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк», и направила его материалы в Басманный райсуд. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, организатором схем по хищению средств из почти десятка «сгоревших» банков следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. Последний в 2011 г. был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе, а затем еще к 7,5 года колонии по делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб. Кроме того, арбитраж по иску АСВ взыскал с него 2,3 млрд руб.
В общей сложности обвинения в рамках дела ОПС с участие Клигмана предъявлены 20 фигурантам. Некоторые из них, как и Клигман, объявлены в розыск. Расследованием дела занимаются следователи московской полиции и оперативники ГУЭБИПК МВД России.