Суд по заявлению АСВ взыскал с беглого банкира Ильи Клигмана 40,5 млрд рублей

В феврале прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк», и направила его материалы в Басманный райсуд. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, организатором схем по хищению средств из почти десятка «сгоревших» банков следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. Последний в 2011 г. был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе, а затем еще к 7,5 года колонии по делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб. Кроме того, арбитраж по иску АСВ взыскал с него 2,3 млрд руб.