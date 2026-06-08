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В Лондоне убит лауреат Grammy и автор песен для Бритни Спирс Талай Райли

Ведомости

Британский певец и автор песен Талай Райли, работавший с рядом известных мировых исполнителей, погиб после ножевого ранения в Лондоне. Об этом сообщило издание Standard.

По данным газеты и полиции, 35-летний музыкант, настоящее имя которого – Марк Орабийи, был обнаружен с ножевым ранением в доме на севере британской столицы. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали его смерть.

В том же доме был найден еще один мужчина в возрасте около 20 лет с ножевыми ранениями. Он был госпитализирован, угрозы его жизни нет.

В рамках расследования полиция задержала трех человек. Один из подозреваемых – 27-летний мужчина – позднее был отпущен под залог. Еще двое задержанных, 24-летний мужчина и 25-летняя женщина, были освобождены без предъявления обвинений.

Райли получил известность еще в подростковом возрасте после того, как написал композицию Oopsie Daisie для рэпера Chip. Позднее он сотрудничал с рядом британских и американских исполнителей, в том числе писал песни для Бритни Спирс и Дуа Липы. В 2019 г. музыкант получил премию Grammy за работу над дебютным альбомом американской певицы H.E.R.

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