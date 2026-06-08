В Лондоне убит лауреат Grammy и автор песен для Бритни Спирс Талай Райли

Райли получил известность еще в подростковом возрасте после того, как написал композицию Oopsie Daisie для рэпера Chip. Позднее он сотрудничал с рядом британских и американских исполнителей, в том числе писал песни для Бритни Спирс и Дуа Липы. В 2019 г. музыкант получил премию Grammy за работу над дебютным альбомом американской певицы H.E.R.