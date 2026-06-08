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Главная / Общество /

Синоптики предупредили москвичей о жаре до +33 градусов

Ведомости

К концу недели в Москву придет 30-градусная жара – она продлится с пятницы по воскресенье. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на синоптика Гидрометцентра Александра Голубева.

Воздух в пятницу прогреется до 33 градусов тепла, в воскресенье температура ожидается на уровне +31 градуса. Голубев при этом отмечает, что температура в районе 30 градусов будет на протяжении всей недели.

Сильная жара для столицы, как уточнил синоптик, – когда на улице от 30 градусов. В Подмосковье в категорию сильной жары относят температуру от 35 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов. Примечательно, что морская вода в районе Анапы и Ялты прогрелась до 19 градусов, а в Геленджике – до 21 градуса. В МЧС до этого рекомендовали жителям и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, носить головные уборы, употреблять больше воды и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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