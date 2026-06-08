Синоптики предупредили москвичей о жаре до +33 градусов

По данным Гидрометцентра, вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов. Примечательно, что морская вода в районе Анапы и Ялты прогрелась до 19 градусов, а в Геленджике – до 21 градуса. В МЧС до этого рекомендовали жителям и гостям столицы соблюдать меры предосторожности: отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, носить головные уборы, употреблять больше воды и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.