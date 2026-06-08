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Температура воды в Москве-реке достигла +20 градусов

Ведомости

Вода в Москве-реке прогрелась до +20 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

«Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет +20 градусов», – рассказали агентству. По словам собеседника издания, такая же температура фиксируется в море в районе Сочи.

В Гидрометцентре отметили, что морская вода в районе Анапы и Ялты прогрелась до +19 градусов, а в Геленджике – до +21 градуса. При этом в Ейске, по данным метеорологов, температура моря составляет +25 градусов.

Управление МЧС России по Москве сообщило, что с 7 по 10 июня в столице ожидается сильная жара. По данным ведомства, в отдельные дни максимальная температура воздуха в Москве может достигать +30... +31 градуса. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города соблюдать меры предосторожности. В частности, в МЧС советуют отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, носить головные уборы, употреблять больше воды и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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