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Водитель погиб при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе

Ведомости

В Балашихе в Московской области был взорван автомобиль. Водитель получил множественные ранения, от которых погиб на месте, сообщает Следственный комитет (СК) России.

По версии следствия, взрывное устройство было подорвано примерно в 5:30 мск 9 июня. В момент взрыва автомобиль BMW X3 ехал возле многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель скончался на месте. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место инцидента. Вскоре будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело. Расследование случившегося взяла на контроль прокуратура Московской области. Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко координирует работу правоохранителей и сотрудников экстренных служб на месте.

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