Водитель погиб при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе

По версии следствия, взрывное устройство было подорвано примерно в 5:30 мск 9 июня. В момент взрыва автомобиль BMW X3 ехал возле многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель скончался на месте. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место инцидента. Вскоре будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.