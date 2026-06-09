Водитель погиб при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе
В Балашихе в Московской области был взорван автомобиль. Водитель получил множественные ранения, от которых погиб на месте, сообщает Следственный комитет (СК) России.
По версии следствия, взрывное устройство было подорвано примерно в 5:30 мск 9 июня. В момент взрыва автомобиль BMW X3 ехал возле многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель скончался на месте. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место инцидента. Вскоре будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.
Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело. Расследование случившегося взяла на контроль прокуратура Московской области. Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко координирует работу правоохранителей и сотрудников экстренных служб на месте.