Советника главы ЦБ Можина похоронили на Троекуровском кладбище
Советника председателя Банка России и бывшего представителя России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС.
Церемония прощания и отпевание экономиста состоялись в Центральной клинической больнице Москвы.
Память Алексея Можина почтили первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, бывший вице-премьер России Алексей Кудрин, экс-представитель президента РФ в «группе двадцати» Светлана Лукаш, а также председатель совета директоров ГМК «Норильский никель» и бывший исполнительный директор от России во Всемирном банке Андрей Бугров.
Можин умер 3 июня на 70-м году жизни. ТАСС со ссылкой на окружение экономиста писал, что причиной смерти экономиста стала тяжелая болезнь.
Можин родился 23 июня 1956 г. в Москве. Он получил высшее образование на экономическом факультете Московского государственного университета (МГУ), окончил аспирантуру. После этого Можин проходил стажировку в США. Экономист начал карьеру в финансовых учреждениях СССР и РФ в 1980-х гг. С 1992 г. он также стал работать в МВФ, с 1996 по 2024 г. был исполнительным директором от России. После этого он получил пост советника главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.