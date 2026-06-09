Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске после атаки БПЛА полностью ликвидирован
Пожар на территории нефтебазы в Усть-Лабинске Краснодарского края, возникший после атаки беспилотников, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Усть-Лабинского района со ссылкой на штаб по ликвидации ЧС.
На территории ОАО «Полтавская нефтебаза» возгорание произошло 6 июня в результате атаки БПЛА. По данным оперативных служб, площадь пожара достигала около 5000 кв. м. В ЕДДС уточнили, что жертв и пострадавших нет. Был проведен подворовой обход, все жители находятся в безопасности.
9 июня обломки украинского беспилотника упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа. В результате инцидента произошло возгорание двух частных домов. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и специальные службы. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
8 июня в Волгоградской области в результате падения обломков одного из украинских дронов произошло возгорание на объекте производственной инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. После уничтожения беспилотников обломки одного из аппаратов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Это привело к возникновению локального возгорания. По информации региональных властей, пожарные оперативно ликвидировали огонь.