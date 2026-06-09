Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске после атаки БПЛА полностью ликвидирован

8 июня в Волгоградской области в результате падения обломков одного из украинских дронов произошло возгорание на объекте производственной инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. После уничтожения беспилотников обломки одного из аппаратов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Это привело к возникновению локального возгорания. По информации региональных властей, пожарные оперативно ликвидировали огонь.