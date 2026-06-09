В России около 5500 психологов работают с пострадавшими при ЧС
Около 5500 специалистов по всей России готовы оказывать долгосрочную психологическую помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила «Ведомостям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
По ее словам, система поддержки населения после ЧС включает представителей образовательных и медицинских учреждений, которые входят в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Она отметила, что психологи МЧС работают непосредственно на местах происшествий. Как правило, специалисты оказывают помощь в первые несколько суток после чрезвычайной ситуации, когда ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. «Мы понимаем, что и этого тоже может быть недостаточно для некоторых людей. Многим нужна пролонгированная помощь. Поэтому большая система, состоящая из представителей образовательных, медицинских учреждений, включена в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сказала Шойгу.
Шойгу напомнила, что изначально Центр экстренной психологической помощи создавался как группа специалистов, способных оперативно выезжать в любую точку страны. Позже структура была расширена: появились восемь филиалов, а психологи МЧС начали работать во всех регионах России.
В настоящее время в системе МЧС по всей стране насчитывается около 900 психологов.
В декабре 2025 г. «Ведомости» писали, что граждане, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, получат дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти дней. Льготы будут предоставляться при одновременном выполнении трех условий. Гражданин должен фактически проживать в жилом помещении, расположенном в зоне ЧС, утратить имущество, а также должны быть нарушены «условия его жизнедеятельности». Подтверждением этих трех условий занимаются органы местного самоуправления.