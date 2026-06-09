В России около 5500 психологов работают с пострадавшими при ЧС

Она отметила, что психологи МЧС работают непосредственно на местах происшествий. Как правило, специалисты оказывают помощь в первые несколько суток после чрезвычайной ситуации, когда ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. «Мы понимаем, что и этого тоже может быть недостаточно для некоторых людей. Многим нужна пролонгированная помощь. Поэтому большая система, состоящая из представителей образовательных, медицинских учреждений, включена в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сказала Шойгу.