В Госдуме опровергли введение штрафов для россиян за авторизацию через Gmail
Информация о введении штрафов для пользователей, которые авторизуются на российских сайтах с помощью иностранных почтовых адресов, не соответствует действительности, заявил в Max глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»).
«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал он.
Депутат обратил внимание, что принятый Госдумой законопроект устанавливает административную ответственность только для владельцев сайтов. Он пояснил, что это могут быть как юридические и должностные лица, так и физические лица. При этом, по словам Боярского, «абсолютное число наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся».
9 июня депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, вводящий административную ответственность для владельцев сайтов и приложений за несоблюдение требований к авторизации пользователей. Штрафы будут накладываться за использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации, в том числе через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту.
Владельцы должны обеспечить авторизацию пользователей одним из предусмотренных законодательством способов: по номеру мобильного телефона, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС) либо с использованием российского сервиса авторизации. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 700 000 руб.