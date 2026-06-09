В Госдуме опровергли введение штрафов для россиян за авторизацию через Gmail

Депутат обратил внимание, что принятый Госдумой законопроект устанавливает административную ответственность только для владельцев сайтов. Он пояснил, что это могут быть как юридические и должностные лица, так и физические лица. При этом, по словам Боярского, «абсолютное число наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся».