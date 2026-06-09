Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR198,2+7,78%CNY Бирж.10,576-1,21%IMOEX2 522,77+0,2%RTSI1 107,92+2,35%RGBI118,47-0,14%RGBITR782,4-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме опровергли введение штрафов для россиян за авторизацию через Gmail

Ведомости

Информация о введении штрафов для пользователей, которые авторизуются на российских сайтах с помощью иностранных почтовых адресов, не соответствует действительности, заявил в Max глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»).

«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал он.

Депутат обратил внимание, что принятый Госдумой законопроект устанавливает административную ответственность только для владельцев сайтов. Он пояснил, что это могут быть как юридические и должностные лица, так и физические лица. При этом, по словам Боярского, «абсолютное число наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся».

9 июня депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, вводящий административную ответственность для владельцев сайтов и приложений за несоблюдение требований к авторизации пользователей. Штрафы будут накладываться за использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации, в том числе через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту.

Владельцы должны обеспечить авторизацию пользователей одним из предусмотренных законодательством способов: по номеру мобильного телефона, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС) либо с использованием российского сервиса авторизации. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 700 000 руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте