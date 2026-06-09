Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы

Госдума приняла во II и III законопроект, вводящий административную ответственность для владельцев сайтов и приложений за несоблюдение требований к авторизации пользователей. Документ предусматривает штрафы за использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации, в том числе через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту. Законопроект опубликован в думской базе.