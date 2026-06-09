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Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы

Ведомости

Госдума приняла во II и III законопроект, вводящий административную ответственность для владельцев сайтов и приложений за несоблюдение требований к авторизации пользователей. Документ предусматривает штрафы за использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации, в том числе через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту. Законопроект опубликован в думской базе.

Согласно закону, владельцы сайтов и приложений обязаны обеспечивать авторизацию пользователей одним из предусмотренных законодательством способов: по номеру мобильного телефона, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС) либо с использованием российского сервиса авторизации.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 700 000 руб.

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Кроме того, закон вводит ответственность за нарушение требований к использованию рекомендательных технологий. Штрафы предусмотрены за отсутствие уведомления пользователей о применении таких технологий, неразмещение правил их использования и обязательной информации о владельце ресурса.

За повторные нарушения штрафы увеличиваются до 40 000 руб. для граждан, до 100 000 руб. для должностных лиц и до 1,4 млн руб. для юридических лиц.

Также документ устанавливает ответственность за невыполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с использованием рекомендательных технологий. За повторное нарушение максимальный штраф для юридических лиц может достигать 2,8 млн руб.

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