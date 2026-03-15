Как город переживает элементы цифрового детокса

Таксисты вспоминают времена, когда диспетчер говорил «заказ на Ленинградку», а не присылал координаты клиента. «Едем к пассажирам как слепые котята», – говорит Сергей, у которого есть многолетний опыт работы в такси. По его словам, без мобильного интернета привычная система заказов перестает работать. Чтобы начать рабочий день и получить первый заказ, приходится буквально выезжать из своего района туда, где появляется интернет. «Мы теперь ориентируемся по светофорам, мелким улицам и переулкам. Основные магистрали знаем наизусть», – говорит Сергей. Из-за перебоев с навигацией водители нередко опаздывают, что не нравится пассажирам. Менее понимающие москвичи ставят им плохие оценки в приложении, хотя в этом совершенно нет вины таксистов. По словам Сергея, горожане все же начинают приспосабливаться к отключениям и вспоминать старые способы объяснения маршрута. «Раньше мы видели в приложении только адрес заказа, а сейчас стали появляться и ориентиры от пассажиров на случай отключения интернета: «стою у храма», «у столба на вокзале», «напротив большого торгового центра», – улыбается он.