Как город переживает элементы цифрового детокса

Как город переживает элементы цифрового детоксаТаксисты, студенты и депутаты корректируют привычки
В начале февраля фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты общероссийского опроса об отношении граждан к интернету. К примеру, в целом сетевое пространство воспринимается публикой как «скорее небезопасное» – в том числе из-за мошенников и фейк-ньюс. А в целом у 69% респондентов нет дискомфорта от отсутствия доступа к интернету, если в нем нет «особой необходимости» (такое ощущение может появиться у 29%).
Сейчас временный цифровой детокс переживают отдельные районы Москвы. Утром можно наблюдать редкую картину: люди на остановках больше не смотрят в экраны своих смартфонов. Некоторые разговаривают между собой, а другие рассматривают весенние пейзажи и неожиданно яркое мартовское солнце, которым в эти дни погода щедро одарила столицу. Причина – перебои с мобильным интернетом и связью, которые начались в городе 6 марта и затронули десятки районов.
Власти объясняют такие ограничения вопросами безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перебои в центре Москвы будут продолжаться, пока это необходимо. Смартфон в эти дни выполняет зачастую декоративную функцию независимо от занимаемой должности: он лежит в руке, но в отдельных районах с его помощью нельзя открыть карту, банковское приложение или мессенджер. Перебои с мобильной связью неожиданно влияют и на Wi-Fi.
По данным оператора Hot-WiFi, в первые дни марта в центре Москвы возник парадоксальный эффект: пользователи пытались подключиться к публичным сетям, но не могли пройти авторизацию через SMS или обратный звонок.
На фоне этих проблем депутаты предложили возвращаться к старым решениям: поставить в городах таксофоны с интернетом. Как заявил ТАСС член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко, это позволит оставаться на связи и обеспечит должный уровень безопасности. Москвичи тем временем ищут другие решения проблемы: скупают Wi-Fi-роутеры и встают в трехнедельные очереди на подключение проводного интернета, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На Wildberries также заметили повышенный спрос на рации, бумажные дорожные атласы и складные карты.
Острее всех неудобства ощущают те, чья работа неразрывно связана с интернет-сервисами. Курьеры стоят у подъездов с видом философов: адрес клиента есть, но связаться с ним невозможно.
Таксисты вспоминают времена, когда диспетчер говорил «заказ на Ленинградку», а не присылал координаты клиента. «Едем к пассажирам как слепые котята», – говорит Сергей, у которого есть многолетний опыт работы в такси. По его словам, без мобильного интернета привычная система заказов перестает работать. Чтобы начать рабочий день и получить первый заказ, приходится буквально выезжать из своего района туда, где появляется интернет. «Мы теперь ориентируемся по светофорам, мелким улицам и переулкам. Основные магистрали знаем наизусть», – говорит Сергей. Из-за перебоев с навигацией водители нередко опаздывают, что не нравится пассажирам. Менее понимающие москвичи ставят им плохие оценки в приложении, хотя в этом совершенно нет вины таксистов. По словам Сергея, горожане все же начинают приспосабливаться к отключениям и вспоминать старые способы объяснения маршрута. «Раньше мы видели в приложении только адрес заказа, а сейчас стали появляться и ориентиры от пассажиров на случай отключения интернета: «стою у храма», «у столба на вокзале», «напротив большого торгового центра», – улыбается он.
Ситуацию с нестабильным интернетом стараются сгладить и сами сервисы такси. В «Яндекс. Go» пассажир при проблемах с сетью может автоматически заказать машину по телефону или через ближайшую точку Wi‑Fi, рассказали в пресс-службе сервиса. Клиентам также рекомендуют созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Сервис «Максим», включенный в «белый список», продолжает работать даже в привычном режиме при ограничениях мобильного интернета.
Впрочем, проблемы с навигацией в столице предлагают решать и нетривиальными способами. Так, посоветовали ориентироваться в центре города по солнцу и звездам. Как объяснил агентству «Москва» представитель пресс-службы Московского физико‑технического института, днем определить стороны света проще всего по солнцу. Оно встает на востоке и садится на западе, а в полдень указывает приблизительное направление на юг летом и на север зимой. Ночью же специалисты советуют искать на небе созвездия.
Отключение интернета и связи сказалось и на привычной жизни студентов, учеба которых давно перешла в цифровой формат. Студентка одного из крупных столичных вузов Марина рассказывает, что в центре города, где расположен ее учебный корпус, мобильный интернет практически не работает. Из-за этого даже самые простые вещи становятся неожиданно сложными. «Нельзя посмотреть расписание наземного транспорта и понять, через сколько приедет автобус или трамвай», – говорит она. Из-за невозможности зайти в мессенджер в дороге стало сложнее и пересечься со знакомыми перед парами. В самом вузе связь не лучше: университетский Wi-Fi работает с перебоями. «Иногда просто ждешь, когда закончатся пары, чтобы скорее вернуться домой, где есть нормальный интернет», – говорит она.
У другой студентки того же вуза – Дарьи – наблюдения схожие. По ее словам, сейчас учеба во многом зависит от интернета: преподаватели часто дают задания в виде ссылок на документы или онлайн-сервисы. Пока университетская техника спасает ситуацию: компьютеры подключены к локальной сети, работают проекторы, поэтому занятия не останавливаются. Но если перебои продолжатся, студенты не исключают возвращения старых технологий. «Флешки пока не понадобились, но, кажется, скоро могут пригодиться», – смеется она.
Сами вузы отмечают, что перебои почти не сказались на их привычной работе. Например, РЭУ им. Г.В. Плеханова вместе с его основным кампусом и общежитиями подключен к высокоскоростным оптическим каналам доступа в интернет, говорит проректор вуза Виталий Абрамов. Доступ к информационной образовательной среде не зависит от работы мобильного интернета и обеспечивается бесперебойно, добавил он. Аналогичная ситуация и в другом крупном столичном вузе – МГТУ им. Н.Э. Баумана. У университета также есть собственная сетевая инфраструктура, а все ключевые образовательные сервисы функционируют в локальной сети.
Со сложностями столкнулись и чиновники. В здании Госдумы не работает Wi-Fi и мобильный интернет, из-за чего журналисты и депутаты пытаются поймать сигнал на первом этаже старого здания нижней палаты. Своим отношением к происходящему поделился глава думского комитета по делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что дискомфорт и неудобства есть, но он с пониманием относится к ограничениям, полагая, что у ответственных лиц есть серьезная аргументация и мотивация для таких решений.
«Я всегда руководствуюсь словами Владимира Жириновского (основатель ЛДПР. – «Ведомости»): «Безопасность на первом месте». Надеюсь, ситуация скоро нормализуется», – говорит он. А пока приходится вспоминать старые способы работы, продолжил депутат. Раньше обходились без мобильного интернета – пользовались стационарными телефонами, а еще в более ранние времена на помощь приходили факсы, курьеры и спецсвязь, заключил Нилов.
Социолог Денис Волков отметил, что жители субъектов, по его словам, выделяли перебои с интернетом среди главных событий 2025 г. При этом в Москве работают терминалы оплаты и доступны сайты из «белого списка», поэтому перебои воспринимаются менее остро, чем когда вовсе не работают никакие интернет-услуги, добавил он.
Из опроса ФОМа следовало, что в случае отключения доступа к сети жизнь 31% респондентов изменится незначительно, 23% – вообще не изменится. А повлияет такое действие, по их же мнению, на 44% респондентов.