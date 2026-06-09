В Дагестане ликвидировали факельное горение на газопроводе
Сотрудники МЧС ликвидировали факельное горение на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщила администрация главы региона в Telegram-канале.
По данным властей, в результате происшествия не зафиксировано жертв и пострадавших. Силы и средства МЧС России задействованы ликвидации последствий.
Руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов отметил, что, предварительно, причиной возгорания на магистральном газопроводе стала разгерметизация участка трубопровода.
9 июня ГУ МЧС по Дагестану сообщило о трех взрывах на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм в Кизилюрте. Уточнялось, что спасатели начали получать сообщения о взрыве в 19:45. На место происшествия направили 25 сотрудников РСЧС и 7 единиц техники.