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Главная / Общество /

В Дагестане ликвидировали факельное горение на газопроводе

Ведомости

Сотрудники МЧС ликвидировали факельное горение на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщила администрация главы региона в Telegram-канале.

По данным властей, в результате происшествия не зафиксировано жертв и пострадавших. Силы и средства МЧС России задействованы ликвидации последствий.

Руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов отметил, что, предварительно, причиной возгорания на магистральном газопроводе стала разгерметизация участка трубопровода.

9 июня ГУ МЧС по Дагестану сообщило о трех взрывах на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм в Кизилюрте. Уточнялось, что спасатели начали получать сообщения о взрыве в 19:45. На место происшествия направили 25 сотрудников РСЧС и 7 единиц техники.

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