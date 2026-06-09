В Дагестане ликвидировали факельное горение на газопроводе

9 июня ГУ МЧС по Дагестану сообщило о трех взрывах на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм в Кизилюрте. Уточнялось, что спасатели начали получать сообщения о взрыве в 19:45. На место происшествия направили 25 сотрудников РСЧС и 7 единиц техники.