Монополист в области обращения с отходами уклонился от налогов на 500 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено по итогам совместной работы сотрудников СК и ФСБ России. В рамках расследования допрошены десятки свидетелей. В Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии проведено около 30 обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также руководителей связанных организаций. Следователи изъяли документы и цифровые носители информации, которые, по данным ведомства, подтверждают противоправную деятельность.