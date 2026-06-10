Монополист в области обращения с отходами уклонился от налогов на 500 млн рублей
СК России расследует уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн руб. монополистом в области обращения с отходами и охраны окружающей среды. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия, ООО «Экологистика» под руководством генерального директора Рустама Кочесокова при исполнении государственных контрактов умышленно искажало налоговую отчетность для снижения налоговых обязательств.
Следователи считают, что для оформления фиктивных сделок использовались фирмы-однодневки. Через них, по данным СК, в бухгалтерской и налоговой отчетности отражались несуществующие расходы, что позволяло незаконно получать вычеты по НДС. В результате этих действий бюджет, как утверждает следствие, недополучил свыше 500 млн руб. налоговых поступлений.
Уголовное дело было возбуждено по итогам совместной работы сотрудников СК и ФСБ России. В рамках расследования допрошены десятки свидетелей. В Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии проведено около 30 обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также руководителей связанных организаций. Следователи изъяли документы и цифровые носители информации, которые, по данным ведомства, подтверждают противоправную деятельность.
«Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – пояснили в СК.
Сейчас следствие продолжает изучать финансово-хозяйственную документацию компании. Назначены налоговые и бухгалтерские экспертизы. Кроме того, обвиняемого проверяют на причастность к другим возможным преступлениям в экономической сфере. По п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ максимальное наказание за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере предусматривает до пяти лет лишения свободы.
19 мая сообщалось, что СК России возбудил более 2800 дел о налоговых преступлениях в 2025 г. По данным ведомства, 15 лет в бюджет удалось вернуть 561 млрд руб.