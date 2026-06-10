В Красном Кресте рассказали, как прятаться от беспилотников
При угрозе атаки беспилотников или ракет безопаснее всего укрываться за двумя капитальными стенами, а на открытой местности искать любые углубления рельефа. Об этом председатель Российского Красного Креста Павел Савчук рассказал в интервью «Ведомостям».
По словам Савчука, при нахождении дома следует заранее определить наиболее защищенные места в квартире. Оптимальным вариантом считается помещение, отделенное от улицы как минимум двумя несущими стенами из прочных материалов. Перегородки из гипсокартона для укрытия не подходят.
Если сигнал опасности застал человека на улице, необходимо как можно быстрее укрыться в капитальном здании, подземном переходе, паркинге или специально оборудованном убежище. Ларьки, киоски и другие легкие конструкции не способны обеспечить защиту.
Отдельное внимание глава РКК уделил содержимому аптечки. По его словам, в ней должны находиться не только используемые лекарства, но и средства для оказания первой помощи. «В ней обязательно должны быть предметы для оказания первой помощи: перевязочные материалы, бинты, салфетки, антисептики, жгуты, перчатки. Это недорогостоящие медицинские изделия, которые влезут в любую сумку», – отметил он.
В качестве наиболее безопасных мест внутри зданий Савчук назвал подготовленные укрытия, подвалы, погреба, цокольные этажи и подземные парковки. В квартирах для укрытия подходят ванные комнаты, туалеты, коридоры и кладовые. Иногда бывает правильно выйти в подъезд из квартиры.
При этом он предостерег от попыток укрыться под автомобилями, возле фасадов многоэтажных зданий или рядом с большими витринами. По его словам, возгорание топлива и разлет осколков стекла могут представлять дополнительную угрозу. Безопасным расстоянием от зданий с панорамным остеклением считается 30–50 м.
Если опасность застала человека на открытой местности, следует искать любые естественные укрытия – яму, канаву, ров, овраг. «Надо лечь в это углубление либо за бордюр и закрыть голову руками», – пояснил Савчук.