В Красном Кресте рассказали, как прятаться от беспилотников

Отдельное внимание глава РКК уделил содержимому аптечки. По его словам, в ней должны находиться не только используемые лекарства, но и средства для оказания первой помощи. «В ней обязательно должны быть предметы для оказания первой помощи: перевязочные материалы, бинты, салфетки, антисептики, жгуты, перчатки. Это недорогостоящие медицинские изделия, которые влезут в любую сумку», – отметил он.