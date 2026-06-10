Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,61+0,32%AVAN5880%MGTS1 208-0,98%IMOEX2 505,22-0,7%RTSI1 100,21-0,7%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,98+0,03%
Главная / Общество /

В Красном Кресте рассказали, как действовать при попадании БПЛА в дом

Ведомости

При попадании беспилотника в жилой дом главное – отойти на безопасное расстояние, вызвать экстренные службы и строго следовать указаниям спасателей. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

По его словам, если человек владеет навыками первой помощи и рядом есть пострадавшие, необходимо помочь им, но только при условии безопасности. При сильном кровотечении следует наложить жгут или давящую повязку, не пытаясь самостоятельно извлекать осколки из ран.

Савчук отметил, что если есть возможность покинуть здание, это следует сделать. Если эвакуация невозможна, рекомендуется укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, сесть или лечь на пол и прикрыть голову руками.

Бдительность, помощь и цена любопытства

Общество / Интервью

При возгорании необходимо защитить органы дыхания, вызвать спасателей по номеру 101 или 112, а при возможности потушить небольшой очаг возгорания и перекрыть газ, подчеркнул глава РКК.

В случае попадания БПЛА в частный дом следует немедленно покинуть опасную зону и вызвать экстренные службы. Савчук заявил, что нельзя пользоваться телефоном или радиосвязью рядом с беспилотником – для вызова помощи нужно отойти на безопасное расстояние.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её