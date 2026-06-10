В Красном Кресте рассказали, как действовать при попадании БПЛА в дом
При попадании беспилотника в жилой дом главное – отойти на безопасное расстояние, вызвать экстренные службы и строго следовать указаниям спасателей. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.
По его словам, если человек владеет навыками первой помощи и рядом есть пострадавшие, необходимо помочь им, но только при условии безопасности. При сильном кровотечении следует наложить жгут или давящую повязку, не пытаясь самостоятельно извлекать осколки из ран.
Савчук отметил, что если есть возможность покинуть здание, это следует сделать. Если эвакуация невозможна, рекомендуется укрыться в помещении без окон с капитальными стенами, сесть или лечь на пол и прикрыть голову руками.
При возгорании необходимо защитить органы дыхания, вызвать спасателей по номеру 101 или 112, а при возможности потушить небольшой очаг возгорания и перекрыть газ, подчеркнул глава РКК.
В случае попадания БПЛА в частный дом следует немедленно покинуть опасную зону и вызвать экстренные службы. Савчук заявил, что нельзя пользоваться телефоном или радиосвязью рядом с беспилотником – для вызова помощи нужно отойти на безопасное расстояние.