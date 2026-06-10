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ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Союза украинцев России»

Ведомости

Верховный суд РФ принял решение о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России». Иск был подан Минюстом РФ.

«Административное исковое заявление удовлетворить», – решил ВС России.

По данным агентства, организация была создана в 2013 г. и за время существования допустила многочисленные нарушения. Представители союза не устранили их и не подтвердили общероссийский статус организации. Кроме того, положения устава союза частично противоречили законам РФ.

Представителей «Союза украинцев России» не было в суде. При этом они направили в инстанцию заявление, в котором сказано, что требования иска и указанные нарушения они признают.

3 июня Верховный суд также удовлетворил административный иск Минюста о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ). Претензии министерства были связаны с тем, что политическая организация не устранила многочисленные нарушения действующего законодательства. Представитель ответчика в суде Виталий Саакадзе сообщил «Ведомостям», что партия будет обжаловать решение.

О присоединении к другим партиям в случае неудачного оспаривания в Партии социальной защиты пока не думали, добавил собеседник.

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