ВС РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Союза украинцев России»
Верховный суд РФ принял решение о ликвидации общероссийской общественной организации содействия развитию культурных и деловых связей «Союз украинцев России». Иск был подан Минюстом РФ.
«Административное исковое заявление удовлетворить», – решил ВС России.
По данным агентства, организация была создана в 2013 г. и за время существования допустила многочисленные нарушения. Представители союза не устранили их и не подтвердили общероссийский статус организации. Кроме того, положения устава союза частично противоречили законам РФ.
Представителей «Союза украинцев России» не было в суде. При этом они направили в инстанцию заявление, в котором сказано, что требования иска и указанные нарушения они признают.
3 июня Верховный суд также удовлетворил административный иск Минюста о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ). Претензии министерства были связаны с тем, что политическая организация не устранила многочисленные нарушения действующего законодательства. Представитель ответчика в суде Виталий Саакадзе сообщил «Ведомостям», что партия будет обжаловать решение.
О присоединении к другим партиям в случае неудачного оспаривания в Партии социальной защиты пока не думали, добавил собеседник.