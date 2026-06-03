Верховный суд ликвидировал Партию социальной защиты

Верховный суд ликвидировал Партию социальной защитыОна намерена оспорить это решение в апелляции
Верховный суд России 3 июня удовлетворил административный иск Минюста о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ). Претензии министерства были связаны с тем, что политическая организация не устранила многочисленные нарушения действующего законодательства.
Партия социальной защиты «точно» будет обжаловать решение о ликвидации политической силы, заявил «Ведомостям» представитель ответчика в суде Виталий Саакадзе. «Решение судей Минюста выглядело бледно. Мы четко документально доказали, что все нарушения исправлены», – сказал представитель партии. Впрочем, результат был ожидаемым для ПСЗ. «Не мы первые, не мы последние», – сказал Саакадзе, напомнив о ликвидации в 2025 г. партий «Гражданская сила», «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз». О присоединении к другим партиям в случае неудачного оспаривания в Партии социальной защиты пока не думали, добавил собеседник.
Как писали «Ведомости», партия была зарегистрирована в 2012 г., а ее председателем в настоящее время является Владимир Михайлов. В 2025 г. Минюст провел в отношении организации плановую документарную проверку, по итогам которой пришел к выводу о наличии многочисленных нарушений требований закона «О политических партиях» и партийного устава.
В июне 2025 г. ведомство вынесло партии предупреждение и предоставило срок для устранения нарушений до августа того же года. После того как нарушения, по оценке Минюста, не были устранены, министерство добилось в ВС приостановления деятельности партии. Решение о приостановлении было принято в декабре 2025 г.
Среди основных претензий министерства к партии – нарушения порядка подготовки и проведения внеочередного съезда партии в декабре 2023 г. Минюст в иске указывал, что полномочия части делегатов не были надлежащим образом подтверждены, а впоследствии партия представила документы, отличающиеся от ранее направленных в ЦИК.
Кроме того, в деятельности руководящих органов партии отмечено отсутствие надлежащего формирования центрального аппарата, проблемы с учетом членов партии, а также несоответствие отдельных положений устава требованиям законодательства, отмечал истец. Также в представленных списках от партии фигурировали лица, которые, согласно судебным актам, одновременно состояли в «Единой России», следует из иска министерства.
Ранее в ПСЗ «Ведомостям» заявили, что считают все претензии Минюста необоснованными. «Все, что можно было устранить, мы устранили», – сказал лидер партии Михайлов.
По данным Минюста, в России зарегистрировано 20 политических партий. 12 из них вправе не собирать подписи в Госдуму, говорила в мае председатель ЦИК Элла Памфилова. ПСЗ потеряла такую льготу в 2025 г. Возможность не собирать подписи дает наличие хотя бы одного мандата в региональных парламентах.
Количество зарегистрированных партий в России резко выросло после реформы, проведенной президентом Дмитрием Медведевым в 2012 г. Поправки, упростившие их создание и регистрацию, были приняты по его инициативе после массовых протестов по итогам выборов в Госдуму шестого созыва в декабре 2011 г. Тогда в стране было семь зарегистрированных партий, а к 2016 г. их стало уже 77. Затем начался обратный процесс. Из последних примеров – в 2025 г. были ликвидированы «Гражданская сила», «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз».
В 2026 г. приостановлена деятельность ПСЗ и «Гражданской платформы» (30 апреля на три месяца), а партия «Зеленая альтернатива» в апреле объединилась с «Зелеными», хотя еще числится в реестре Минюста.