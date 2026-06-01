Минюст потребовал ликвидировать Партию социальной защиты

Количество зарегистрированных партий в России резко выросло после реформы, проведенной президентом Дмитрием Медведевым в 2012 г. Поправки, упростившие их создание и регистрацию, были приняты по его инициативе после массовых протестов по итогам выборов в Госдуму шестого созыва в декабре 2011 г. Тогда в стране было семь зарегистрированных партий, а к 2016 г. их стало уже 77. Затем начался обратный процесс. Из последних примеров – в 2025 г. были ликвидированы «Гражданская сила», «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз».