Минюст потребовал ликвидировать Партию социальной защиты«Ведомости» узнали подробности искового заявления, решение 3 июня примет Верховный суд
Министерство юстиции обратилось в Верховный суд (ВС) РФ с административным иском о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ). Соответствующее заявление поступило в суд, после того как, по мнению ведомства, партия не устранила нарушения законодательства и собственного устава, выявленные в ходе плановой проверки.
Заседание в ВС назначено на 3 июня. «Ведомости» ознакомились с содержанием исковых требований Минюста.
Как следует из материалов, партия была зарегистрирована в 2012 г., а ее председателем в настоящее время является Владимир Михайлов. В 2025 г. Минюст провел в отношении организации плановую документарную проверку, по итогам которой пришел к выводу о наличии многочисленных нарушений требований закона «О политических партиях» и партийного устава.
В июне 2025 г. ведомство вынесло партии предупреждение и предоставило срок для устранения нарушений до августа того же года. После того как нарушения, по оценке Минюста, не были устранены, министерство добилось в ВС приостановления деятельности партии. Решение о приостановлении было принято в декабре 2025 г. и впоследствии подтверждено Апелляционной коллегией ВС в марте 2026 г.
Среди основных претензий министерства к партии – нарушения порядка подготовки и проведения внеочередного съезда партии в декабре 2023 г. Минюст утверждает, что полномочия части делегатов не были надлежащим образом подтверждены, а впоследствии партия представила документы, отличающиеся от ранее направленных в Центральную избирательную комиссию. Ведомство также ссылается на решение ВС от января 2024 г., которым были поддержаны выводы ЦИК о неправомочности участия делегатов от ряда региональных отделений в партийном съезде.
Кроме того, Минюст указывает на нарушения в деятельности руководящих органов партии, отсутствие надлежащего формирования центрального аппарата, проблемы с учетом членов партии, а также несоответствие отдельных положений устава требованиям законодательства. Также в представленных списках от партии фигурировали лица, которые, согласно судебным актам, одновременно состояли в «Единой России».
Попытка партии внести изменения в устав весной 2026 г. завершилась отказом в государственной регистрации, следует из иска. По мнению Минюста, ряд выявленных ранее нарушений так и не был устранен.
Согласно закону «О политических партиях», ликвидация партии возможна в случае неустранения нарушений, послуживших основанием для приостановления ее деятельности.
В ПСЗ считают все претензии Минюста необоснованными, заявил «Ведомостям» лидер партии Михайлов. «Все, что можно было устранить, мы устранили. Будем отстаивать свою позицию в суде», – сказал он.
По данным Минюста, в России зарегистрировано 20 политических партий. 12 из них вправе не собирать подписи в Госдуму, говорила в мае председатель ЦИК Элла Памфилова. ПСЗ потеряла такую льготу в 2025 г. Возможность не собирать подписи дает наличие хотя бы одного мандата в региональных парламентах.
Количество зарегистрированных партий в России резко выросло после реформы, проведенной президентом Дмитрием Медведевым в 2012 г. Поправки, упростившие их создание и регистрацию, были приняты по его инициативе после массовых протестов по итогам выборов в Госдуму шестого созыва в декабре 2011 г. Тогда в стране было семь зарегистрированных партий, а к 2016 г. их стало уже 77. Затем начался обратный процесс. Из последних примеров – в 2025 г. были ликвидированы «Гражданская сила», «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз».
В 2026 г. приостановлена деятельность ПСЗ и «Гражданской платформы» (30 апреля на три месяца), а партия «Зеленая альтернатива» в апреле объединилась с «Зелеными», хотя еще числится в реестре Минюста.
Ответ на вопрос, почему Минюст сначала инициировал ликвидацию ПСЗ, а не «Гражданской платформы», заключается в сроках принятия решения о приостановлении деятельности этих партий, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. «По ПСЗ решение было принято раньше, да и срок «исправления» был дан всего два месяца», – сказал он «Ведомостям».
Сейчас зарегистрировано достаточно много политических партий, которые существуют лишь номинально, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По сути, это оболочки, которые не выполняют главную задачу партийной организации – участие в процессе обеспечения политического представительства граждан, не участвуют в выборах, не проводят кампании и т. д., уточнил он.