В Краснодарском крае нарушена подача воды из-за сбоя на водопроводе

В феврале из-за авариях на двух водозаборах воду отключали в Белгороде. Тогда мэр Валентин Демидов говорил, что на восстановление нормального водоснабжения потребуется от четырех до пяти часов. Коммунальные службы также переключали оборудование на резервные генераторы.