В Краснодарском крае нарушена подача воды из-за сбоя на водопроводе
Абоненты Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае перестали получать воду из-за аварии на подстанции Троицкого водозабора, сообщил в Telegram-канале муниципальный центр управления Крымского района региона.
«В связи с аварией на подстанции 110кВ Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО «Россети Юг" – Кубаньэнерго обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема», – говорится в публикации.
Муниципальный центр управления отметил, что подача воды будет возобновлена после восстановления внешнего электропитания.
Троицкий групповой водопровод обеспечивает водой жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска, а также населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.
В феврале из-за авариях на двух водозаборах воду отключали в Белгороде. Тогда мэр Валентин Демидов говорил, что на восстановление нормального водоснабжения потребуется от четырех до пяти часов. Коммунальные службы также переключали оборудование на резервные генераторы.