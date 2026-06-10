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Главная / Общество /

В Краснодарском крае нарушена подача воды из-за сбоя на водопроводе

Ведомости

Абоненты Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае перестали получать воду из-за аварии на подстанции Троицкого водозабора, сообщил в Telegram-канале муниципальный центр управления Крымского района региона.

«В связи с аварией на подстанции 110кВ Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО «Россети Юг" – Кубаньэнерго обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема», – говорится в публикации.

Муниципальный центр управления отметил, что подача воды будет возобновлена после восстановления внешнего электропитания.

Троицкий групповой водопровод обеспечивает водой жителей Новороссийска, Геленджика и Крымска, а также населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.

В феврале из-за авариях на двух водозаборах воду отключали в Белгороде. Тогда мэр Валентин Демидов говорил, что на восстановление нормального водоснабжения потребуется от четырех до пяти часов. Коммунальные службы также переключали оборудование на резервные генераторы.

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