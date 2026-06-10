Два человека пострадали в Брянской области при атаках на ТЦ и АЗС

10 июня оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате атаки украинского дрона погиб мужчина. Его супруга и 21-летний сын пострадали. После удара мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Его супруга получила осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего жителя Белгородской области диагностировано ранение глаза.