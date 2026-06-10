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Главная / Общество /

Два человека пострадали в Брянской области при атаках на ТЦ и АЗС

Ведомости

Двое мирных жителей поселка Климово Брянской области получили ранения в результате украинской атаки на автозаправочную станцию (АЗС) и торговый центр, сообщил в Max врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Удар нанесен по АЗС и торговому центру. Ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

10 июня оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате атаки украинского дрона погиб мужчина. Его супруга и 21-летний сын пострадали. После удара мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Его супруга получила осколочные ранения руки и плеча. У 21-летнего жителя Белгородской области диагностировано ранение глаза.

В тот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи, который двигался по трассе Троицкое – Сватово. Водитель погиб. «Скорая» в этот момент везла пациента в больницу, он и фельдшер получили ранения.

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