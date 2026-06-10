Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
FEES0,053-1,52%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,57+0,23%
Главная / Общество /

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Ведомости

В Ленинском районе Екатеринбурга произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс‑служба Госавтоинспекции Свердловской области в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что полицейские устанавливают точное число раненых и личности погибших. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Трагедия произошла на улице 8 Марта у дома №17.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа и экстренные службы. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, предварительно, еще четыре человека пострадали. Из них трое были госпитализированы. Помощь пострадавшим на месте аварии оказывают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь