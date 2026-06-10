Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В Ленинском районе Екатеринбурга произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс‑служба Госавтоинспекции Свердловской области в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что полицейские устанавливают точное число раненых и личности погибших. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Трагедия произошла на улице 8 Марта у дома №17.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа и экстренные службы. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, предварительно, еще четыре человека пострадали. Из них трое были госпитализированы. Помощь пострадавшим на месте аварии оказывают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные.