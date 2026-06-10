Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа и экстренные службы. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, предварительно, еще четыре человека пострадали. Из них трое были госпитализированы. Помощь пострадавшим на месте аварии оказывают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные.