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СК завел дело после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Ведомости

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге, в результате которого погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщили в канале Max ведомства.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц).

В настоящее время сотрудники регионального управления СК работают на месте происшествия. Проводятся осмотр места аварии, допросы очевидцев, назначаются необходимые экспертизы. Следствие также устанавливает лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой погибли четыре человека. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, предварительно, еще четыре человека пострадали. Из них трое были госпитализированы.

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