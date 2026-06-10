СК завел дело после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц).