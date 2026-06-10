СК завел дело после ДТП с автобусом в Екатеринбурге
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге, в результате которого погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщили в канале Max ведомства.
Следователи возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц).
В настоящее время сотрудники регионального управления СК работают на месте происшествия. Проводятся осмотр места аварии, допросы очевидцев, назначаются необходимые экспертизы. Следствие также устанавливает лиц, подлежащих привлечению к ответственности.
10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате которой погибли четыре человека. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, предварительно, еще четыре человека пострадали. Из них трое были госпитализированы.