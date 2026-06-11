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Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ в 2027 году отменять не будут

Ведомости

ЕГЭ в 2027 г. не будет отменено и пройдет без серьезных изменений. Об этом заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем», – подчеркнул он.

В марте бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов заявил, что отказ от ЕГЭ может привести к негативным последствиям для системы образования. Он говорил, что абитуриенты будут вынуждены возвращаться к практике платных подготовительных курсов при конкретных вузах и массово пользоваться услугами репетиторов, работающих при этих учебных заведениях.

В 2026 г. проведение ЕГЭ стартовало 1 июня. Уже состоялась основная волна экзаменов по истории, литературе, химии, русскому языку и математике базового и профильного уровней.

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