Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ в 2027 году отменять не будут

В марте бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов заявил, что отказ от ЕГЭ может привести к негативным последствиям для системы образования. Он говорил, что абитуриенты будут вынуждены возвращаться к практике платных подготовительных курсов при конкретных вузах и массово пользоваться услугами репетиторов, работающих при этих учебных заведениях.