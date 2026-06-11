В России могут ввести новую пенсионную программу с господдержкой

Он отметил, что в основном новая система будет финансироваться за счет работодателя. Сотрудник при выходе на работу сможет сразу подключиться к системе с правом отказаться от накопленных средств. По его словам, новый инструмент будет работать одновременно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). При этом последняя предусматривает государственное софинансирование до 36 000 руб. в год, а в новой программе такого механизма не будет, но возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.