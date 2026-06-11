В России могут ввести новую пенсионную программу с господдержкой
В России обсуждается создание новой пенсионной программы с господдержкой, которая при этом будет основана на корпоративных пенсиях и взносах работодателей, сообщил «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Он отметил, что в основном новая система будет финансироваться за счет работодателя. Сотрудник при выходе на работу сможет сразу подключиться к системе с правом отказаться от накопленных средств. По его словам, новый инструмент будет работать одновременно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). При этом последняя предусматривает государственное софинансирование до 36 000 руб. в год, а в новой программе такого механизма не будет, но возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.
Предполагается, что работодатель будет направлять средства для накоплений на отдельный счет сотрудника, а затем фонд будет инвестировать их, чтобы защитить деньги от инфляции и приумножить их. Беляков подчеркнул, что такая пенсионная программа уже обсуждалась с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития.
4 июня председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России необходимо создать условия, стимулирующие бизнес активнее участвовать в пенсионных программах. Для крупных компаний стоит ввести квазиобязательства – участие в таких программах должно стать вопросом принципа и частью моральной ответственности. Для среднего и малого бизнеса нужно упростить процедуры формирования пенсионных ресурсов, перевода и учета средств, посчитал депутат.
Аксаков отметил, что сейчас в корпоративные пенсионные программы (КПП) вовлечено около 10% крупных предприятий, тогда как средний и малый бизнес практически не участвует. Задачу по вовлечению бизнеса могут взять на себя негосударственные пенсионные фонды (НПФ), поскольку они способны предложить удобные механизмы, минимизирующие затраты времени и ресурсов для небольших предприятий, заключил он.