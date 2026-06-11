Погибший хоккеист «Норильска» Ядыкин случайной задел курок ружья
Нападающий хоккейного клуба «Норильск» Егор Ядыкин погиб в результате несчастного случая в Башкирии. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах региона.
По предварительным данным, 21-летний спортсмен находился в автомобиле и случайно задел курок ружья. В результате произошел выстрел, от полученного ранения Ядыкин скончался на месте. Трагедия произошла в Салавате.
О смерти игрока сообщили в ХК «Норильск».
«Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК «Норильск» сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.
За карьеру в ВХЛ Ядыкин выступал за «Норильск» и «Омские Крылья». В 64 матчах лиги он набрал 7 очков – забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.