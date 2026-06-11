Роспотребнадзор назвал условия сокращения рабочего дня в жару

Рекомендации опубликованы на фоне жаркой погоды в Москве и Подмосковье. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 12 июня в столице вновь ожидается жара около 30 градусов, а температура может приблизиться к рекорду 1998 г., когда воздух прогрелся до +30,8 градуса. При этом вечером возможны грозовые дожди. Но, по его прогнозу, в выходные через регион пройдет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами. В субботу температура снизится до +25–28 градусов, а в воскресенье – до +21–24 градусов.