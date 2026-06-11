Роспотребнадзор назвал условия сокращения рабочего дня в жару
Рабочий день может быть сокращен на несколько часов, если температура в помещении превышает допустимые значения и отсутствует кондиционер. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве рассказали, что в офисе рекомендуется поддерживать температуру воздуха на уровне 24–25 градусов. Если кондиционера нет, то продолжительность рабочего дня рекомендуется уменьшать в зависимости от температуры в помещении. Так, при 28,5 градуса рабочее время следует сократить на один час, при 29 градусах – на два часа, а при 30,5 градуса – на четыре часа.
Для сотрудников, работающих на открытом воздухе, при температуре 32,5 градуса и выше Роспотребнадзор рекомендует организовывать перерывы по 10–12 минут в прохладных помещениях каждые 15–20 минут.
«Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре выше 32,5 градуса», – подчеркнули в ведомстве. Там также посоветовали по возможности переносить такие работы на утренние или вечерние часы.
Рекомендации опубликованы на фоне жаркой погоды в Москве и Подмосковье. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 12 июня в столице вновь ожидается жара около 30 градусов, а температура может приблизиться к рекорду 1998 г., когда воздух прогрелся до +30,8 градуса. При этом вечером возможны грозовые дожди. Но, по его прогнозу, в выходные через регион пройдет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами. В субботу температура снизится до +25–28 градусов, а в воскресенье – до +21–24 градусов.