В метеобюро рассказали, когда в Москве спадет жара

8 июня «РИА Новости» со ссылкой на синоптика Гидрометцентра Александра Голубева писали, что к концу недели в Москву придет 30-градусная жара – она продлится с пятницы по воскресенье. Воздух в пятницу прогреется до 33 градусов тепла, в воскресенье температура ожидается на уровне +31 градуса. Голубев при этом отмечает, что температура в районе 30 градусов будет на протяжении всей недели. Сильная жара для столицы, как уточнил синоптик, – когда на улице от 30 градусов. В Подмосковье в категорию сильной жары относят температуру от 35 градусов тепла.