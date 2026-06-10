В метеобюро рассказали, когда в Москве спадет жара
Жаркая погода в Москве начнет отступать уже 14 июня. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, 13 июня температура воздуха составит от +26 до +31 градуса, однако уже 14 июня станет заметно прохладнее. Температура снизится примерно на пять градусов по сравнению с предыдущим днем.
На следующей неделе, отметила синоптик, аномальной жары в столице не ожидается. Погода будет комфортной и более соответствующей климатической норме.
8 июня «РИА Новости» со ссылкой на синоптика Гидрометцентра Александра Голубева писали, что к концу недели в Москву придет 30-градусная жара – она продлится с пятницы по воскресенье. Воздух в пятницу прогреется до 33 градусов тепла, в воскресенье температура ожидается на уровне +31 градуса. Голубев при этом отмечает, что температура в районе 30 градусов будет на протяжении всей недели. Сильная жара для столицы, как уточнил синоптик, – когда на улице от 30 градусов. В Подмосковье в категорию сильной жары относят температуру от 35 градусов тепла.
По данным Гидрометцентра, вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов. Примечательно, что морская вода в районе Анапы и Ялты прогрелась до 19 градусов, а в Геленджике – до 21 градуса.