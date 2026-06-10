Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,59+0,13%MRKU0,599+0,77%AVAN585-0,51%IMOEX2 495,19-1,09%RTSI1 095,8-1,09%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,96+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В метеобюро рассказали, когда в Москве спадет жара

Ведомости

Жаркая погода в Москве начнет отступать уже 14 июня. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 13 июня температура воздуха составит от +26 до +31 градуса, однако уже 14 июня станет заметно прохладнее. Температура снизится примерно на пять градусов по сравнению с предыдущим днем.

На следующей неделе, отметила синоптик, аномальной жары в столице не ожидается. Погода будет комфортной и более соответствующей климатической норме.

8 июня «РИА Новости» со ссылкой на синоптика Гидрометцентра Александра Голубева писали, что к концу недели в Москву придет 30-градусная жара – она продлится с пятницы по воскресенье. Воздух в пятницу прогреется до 33 градусов тепла, в воскресенье температура ожидается на уровне +31 градуса. Голубев при этом отмечает, что температура в районе 30 градусов будет на протяжении всей недели. Сильная жара для столицы, как уточнил синоптик, – когда на улице от 30 градусов. В Подмосковье в категорию сильной жары относят температуру от 35 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов. Примечательно, что морская вода в районе Анапы и Ялты прогрелась до 19 градусов, а в Геленджике – до 21 градуса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её