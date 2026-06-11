Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Бывшего первого замглавы Новосибирской области арестовали по статье о наркотиках

Ведомости

Бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов был взят под стражу в Москве. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Петухов, приехавший в командировку в Москву, был задержан с наркотиками сотрудниками ФСБ, работавшим по одному из дел о наркотрафике, сообщает издание. Его задержали с небольшой партией веществ, которое он якобы купил для личного использования. Но в его гостиничном номере было найдено еще несколько пакетиков с наркотиками.

Чиновник признал вину. Лефортовский райсуд при этом отклонил просьбу защиты о мере пресечения в виде домашнего ареста, постановив отправить Петухова в СИЗО.

Сеанс внезапного исчезновения

Мнения

8 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что уволил своего первого заместителя Петухова, писали «Ведомости. Страна». Причины увольнения не раскрывались.

Петухов родился в 1968 г. в иркутском Черемхове. После армии окончил Новосибирский юридический институт. С 2002 г. работал в избирательной системе региона: возглавлял горизбирком Новосибирска, а с 2011 г. – областную избирательную комиссию. В 2015 г. тогдашний губернатор Владимир Городецкий назначил его первым заместителем и руководителем администрации главы региона.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте