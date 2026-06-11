Бывшего первого замглавы Новосибирской области арестовали по статье о наркотиках
Бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов был взят под стражу в Москве. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Петухов, приехавший в командировку в Москву, был задержан с наркотиками сотрудниками ФСБ, работавшим по одному из дел о наркотрафике, сообщает издание. Его задержали с небольшой партией веществ, которое он якобы купил для личного использования. Но в его гостиничном номере было найдено еще несколько пакетиков с наркотиками.
Чиновник признал вину. Лефортовский райсуд при этом отклонил просьбу защиты о мере пресечения в виде домашнего ареста, постановив отправить Петухова в СИЗО.
8 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что уволил своего первого заместителя Петухова, писали «Ведомости. Страна». Причины увольнения не раскрывались.
Петухов родился в 1968 г. в иркутском Черемхове. После армии окончил Новосибирский юридический институт. С 2002 г. работал в избирательной системе региона: возглавлял горизбирком Новосибирска, а с 2011 г. – областную избирательную комиссию. В 2015 г. тогдашний губернатор Владимир Городецкий назначил его первым заместителем и руководителем администрации главы региона.