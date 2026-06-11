Бывшего первого замглавы Новосибирской области арестовали по статье о наркотиках

Петухов, приехавший в командировку в Москву, был задержан с наркотиками сотрудниками ФСБ, работавшим по одному из дел о наркотрафике, сообщает издание. Его задержали с небольшой партией веществ, которое он якобы купил для личного использования. Но в его гостиничном номере было найдено еще несколько пакетиков с наркотиками.