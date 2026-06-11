В Брянской области 13 домов получили повреждения из-за атаки ВСУ
В результате массированного удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Белая Березка Брянской области 13 домов оказались повреждены, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его данным, среди пострадавших зданий – 10 многоквартирных и три частных дома. ВСУ вели обстрел из РСЗО «Град». Специалисты продолжат осмотр домов, предварительно, никто из жителей не пострадал.
11 июня оперштаб Белгородской области сообщил, что пять человек, в том числе девятимесячная и пятилетняя девочки, получили ранения в результате удара украинского беспилотника по магазину в поселке Разумное. На фото оперштаба видны разрушения фасада «Пятерочки».
В Краснодаре в тот же день двое жителей пострадали из-за пожара, который произошел после падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Владимир Кондратьев говорил, что обломки упали на многоквартирный дом. Кроме того, из-за атаки дронов на Северский район оказались повреждены частные домовладения, еще один человек пострадал.