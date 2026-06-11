В Брянской области 13 домов получили повреждения из-за атаки ВСУ

В Краснодаре в тот же день двое жителей пострадали из-за пожара, который произошел после падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Владимир Кондратьев говорил, что обломки упали на многоквартирный дом. Кроме того, из-за атаки дронов на Северский район оказались повреждены частные домовладения, еще один человек пострадал.