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Главная / Политика /

Пятеро белгородцев пострадали из-за удара ВСУ по магазину

Ведомости

Пять человек, в том числе девятимесячная и пятилетняя девочки, получили ранения в результате удара украинского беспилотника по магазину в поселке Разумное Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

На фото оперштаба видны разрушения фасада «Пятерочки».

Детей госпитализировали в областную клиническую больницу. У девятимесячной девочки диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Второй ребенок получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой помощи доставила еще троих раненых женщин в городскую больницу № 2 в Белгороде. У них осколочные ранения различных частей тела.

11 июня губернатор Краснодарского края Владимир Кондратьев сообщил, что двое жителей облцентра пострадали из-за пожара, который возник в результате падения обломков украинского беспилотника на многоквартирный дом. Кроме того, из-за атаки дронов на Северский район оказались повреждены частные домовладения, еще один человек пострадал.

Ночью силы ПВО уничтожили 330 украинских беспилотников над регионами и над Черным и Азовским морями. Атаки были отражены в Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областях, Краснодарском крае, Московском регионе и в Крыму.

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