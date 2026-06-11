Пятеро белгородцев пострадали из-за удара ВСУ по магазину

11 июня губернатор Краснодарского края Владимир Кондратьев сообщил, что двое жителей облцентра пострадали из-за пожара, который возник в результате падения обломков украинского беспилотника на многоквартирный дом. Кроме того, из-за атаки дронов на Северский район оказались повреждены частные домовладения, еще один человек пострадал.