Суд признал корпоратив растратой средств фонда капремонта

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил их к штрафам. Суд установил, что с января 2020 года по июнь 2024 года Туркин и его подчиненные растратили вверенные им средства фонда, которые были получены в виде прибыли за оказанные услуги. Ущерб составил 9 199 772,7 руб.