Суд признал корпоратив растратой средств фонда капремонта
Суд в Калининграде признал бывшего гендиректора фонда капремонта региона Олега Туркина и шестерых его подчиненных виновными в растрате более 9,2 млн руб., сообщили в Калининградском областном суде, передает ТАСС.
Ленинградский районный суд Калининграда приговорил их к штрафам. Суд установил, что с января 2020 года по июнь 2024 года Туркин и его подчиненные растратили вверенные им средства фонда, которые были получены в виде прибыли за оказанные услуги. Ущерб составил 9 199 772,7 руб.
Средства расходовались на цели, не связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Например, под видом рабочих семинаров проводились корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников, а также незаконно оплачивались подарки, продукты, алкоголь, услуги такси, ведущих, фотографов и занятия спортом.
Фигуранты добровольно полностью возместили ущерб. Туркин возместил 9,2 млн руб., остальные подсудимые внесли еще 600 тыс. руб. При этом фигуранты, за исключением одного из них, вину не признали, пояснив, что их действия носили законный характер.
Действия Туркина и его бывших подчиненных суд квалифицировал по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
Приговором Ленинградского районного суда Калининграда им назначено наказание: Туркину – штраф в размере 350 тыс. руб., с учетом времени его задержания наказание смягчено до 330 тыс. руб.; Сызину – штраф 280 тыс. руб.; Чубатько – 180 тыс. руб.; Ипатовой – 150 тыс. руб.; Титовой, Миколайчук и Ивановой – по 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.
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