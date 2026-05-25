MSNG1,855-0,8%CNY Бирж.10,537+0,06%IMOEX2 623,03-0,1%RTSI1 160,4-0,1%RGBI119,26-0,06%RGBITR783,81+0,03%
Экс-мэра Курска привлекли ответчиком к делу о приватизации муниципального актива

Ведомости

Бывший глава Курска Игорь Куцак вошел в число ответчиков по иску, связанному с приватизацией доли муниципальной компании «Благоустройство». Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства.

По словам главы региона, прокуратура обратилась в суд с требованием проверить законность передачи 49% доли ООО «Благоустройство» компании «Автотранссервис». Ведомство считает, что муниципальное имущество оказалось в частных руках в результате действий должностных лиц городской администрации, совершенных с нарушением антикоррупционного законодательства.

Как отметил Хинштейн, среди ответчиков по делу фигурируют физические лица, включая Куцака, а также юридические лица и комитет по управлению муниципальным имуществом города. Согласно данным прокуратуры, именно ООО «Автотранссервис» стало владельцем спорной доли в муниципальной организации.

Кроме того, надзорное ведомство требует взыскать с компании более 155,9 млн руб. Эти средства, по мнению прокуратуры, были получены с нарушением законодательства о противодействии коррупции и должны быть обращены в собственность Российской Федерации.

В апреле 2025 г. Куцак объявил о своем уходе с должности по собственному желанию. По его словам, причиной такого шага стали семейные обстоятельства.

