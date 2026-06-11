Суд наложил арест на имущество фигурантов дела «Русагро» на 550 млрд рублей
«В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд руб. был наложен арест», – говорится в сообщении.
11 июня стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Все они обвиняются в коррупции и проходят по статьям об особо крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, даче взятки. Фигуранты не признают вину.
Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. Тогда их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ), позднее в деле появились обвинения в легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). Сейчас они находятся под арестом до 26 июня.