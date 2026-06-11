Суд наложил арест на имущество фигурантов дела «Русагро» на 550 млрд рублей

Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. Тогда их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ), позднее в деле появились обвинения в легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). Сейчас они находятся под арестом до 26 июня.