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Аэропорт Пскова временно прекратил прием и отправку рейсов

Ведомости

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого аналогичные ограничения вводились в аэропортах Ярославля, Перми, Ижевска, Казани, Нижнекамска и Чебоксар. К настоящему моменту их работа возобновлена в штатном режиме.

Одновременно продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта «Домодедово». Как уточнили в Росавиации, авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Минобороны сообщало, что в ночь на 12 июня средства ПВО уничтожили 231 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами и акваторией Азовского моря.

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