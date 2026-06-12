Аэропорт Пскова временно прекратил прием и отправку рейсов
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
До этого аналогичные ограничения вводились в аэропортах Ярославля, Перми, Ижевска, Казани, Нижнекамска и Чебоксар. К настоящему моменту их работа возобновлена в штатном режиме.
Одновременно продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства в районе московского аэропорта «Домодедово». Как уточнили в Росавиации, авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Минобороны сообщало, что в ночь на 12 июня средства ПВО уничтожили 231 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами и акваторией Азовского моря.