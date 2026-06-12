Средства ПВО за ночь уничтожили 231 украинский беспилотник над территорией РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 июня перехватили и уничтожили 231 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Атаки были отражены ад территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей, над Московским регионом, республиками Крым и Татарстан и над акваторией Азовского моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о семи сбитых украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы.
Росавиация сообщала о временных ограничениях в приеме и отправки воздушных судов в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Пензы, Самары («Курумоч»), Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар и Бугульмы. Позже ведомство сняло ограничительные меры с аэропортов Волгограда, Пензы и Саратова.