Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LENT1 826-0,22%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%RGBITR784,4+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин: сбиты семь летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Российские средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

По его словам, на месте крушения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

По данным Росавиации, аэропорт «Внуково» продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании полетов. Актуальную информацию о статусе рейса рекомендуется уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте