Собянин: сбиты семь летевших на Москву БПЛА
Российские средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
По его словам, на месте крушения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
По данным Росавиации, аэропорт «Внуково» продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании полетов. Актуальную информацию о статусе рейса рекомендуется уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.