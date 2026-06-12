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Умер один из ключевых представителей британского поп-арта Дэвид Хокни

Ведомости
Kai Pfaffenbach / REUTERS
Kai Pfaffenbach / REUTERS

Британский художник Дэвид Хокни умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian. Он считался одним из ключевых представителей британского поп-арта 1960-х гг.

Наибольшую известность ему принесли работы с изображением бассейнов, ставшие одним из символов художественного образа Лос-Анджелеса. Среди самых известных произведений мастера – «Большой всплеск» и «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)».

За более чем шесть десятилетий творческой деятельности Хокни работал в самых разных жанрах и техниках. Он создавал фотоколлажи, экспериментировал с пейзажной живописью и перспективой, а в последние годы активно использовал цифровые и 3D-технологии.

Хокни родился в 1937 г. в британском Брэдфорде в семье рабочего класса и был четвертым из пяти детей. Художественное образование получил в Брэдфордском колледже искусств, а затем в Королевском колледже искусств в Лондоне. Первую картину – портрет своего отца – он продал в 1957 г. за 10 фунтов стерлингов на выставке йоркширских художников.

Еще во время учебы Хокни приобрел репутацию талантливого художника с бунтарской жилкой. Например, он отказался рисовать портрет с натуры с женской моделью и не стал писать эссе, которое требовалось для выпускного экзамена, считая, что его должны оценивать исключительно по работам. Считается, что Хокни несколько раз отказывался от рыцарского звания и однажды отклонил приглашение написать портрет королевы.

Произведения Хокни неоднократно становились одними из самых дорогих работ ныне живущих художников. Так, в 2018 г. картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», написанная в 1972 г., была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $90,3 млн.

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