Умер один из ключевых представителей британского поп-арта Дэвид Хокни

Еще во время учебы Хокни приобрел репутацию талантливого художника с бунтарской жилкой. Например, он отказался рисовать портрет с натуры с женской моделью и не стал писать эссе, которое требовалось для выпускного экзамена, считая, что его должны оценивать исключительно по работам. Считается, что Хокни несколько раз отказывался от рыцарского звания и однажды отклонил приглашение написать портрет королевы.