В ближайшие двое суток в Москве и Подмосковье будут идти грозы
В Москве и Подмосковье в ближайшие двое суток прогнозируются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.
По данным синоптиков, 13 июня в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Во время непогоды порывы юго-восточного ветра могут достигать 15 м/с. Несмотря на осадки, температура воздуха днем сохранится высокая и может достигнуть 30–31 градуса.
Грозы с порывами ветра до 15 м/с местами ожидаются также в ночь на 14 июня. Температура воздуха в Москве и Подмосковье составит около 16 градусов. Днем 14 июня в регионе вновь возможны кратковременные дожди, а по области местами прогнозируются грозы. При этом жара начнет отступать: в Москве воздух прогреется не выше 23 градусов, в Подмосковье – до 24 градусов.
На фоне высокой температуры Роспотребнадзор 11 июня напоминал работодателям об условиях сокращения рабочего дня в жаркую погоду. Ведомство рекомендует уменьшать продолжительность работы при отсутствии кондиционеров и превышении допустимой температуры в помещениях. Так, при 28,5 градуса рабочий день следует сократить на один час, при 29 градусах – на два часа, а при 30,5 градуса – на четыре часа.