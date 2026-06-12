В ближайшие двое суток в Москве и Подмосковье будут идти грозы

На фоне высокой температуры Роспотребнадзор 11 июня напоминал работодателям об условиях сокращения рабочего дня в жаркую погоду. Ведомство рекомендует уменьшать продолжительность работы при отсутствии кондиционеров и превышении допустимой температуры в помещениях. Так, при 28,5 градуса рабочий день следует сократить на один час, при 29 градусах – на два часа, а при 30,5 градуса – на четыре часа.