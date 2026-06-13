Правительство направит 5 млрд рублей на глюкометры для детей и беременных

По итогам 2025 г., по данным Росстата, всего в стране 5,8 млн больных диабетом. Из них приблизительно 5,5 млн человек имеют диабет 2-го типа и около 300 000 человек – диабет 1-го типа, сообщила заместитель директора НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава – директор Института диабета Марина Шестакова.