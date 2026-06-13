Правительство направит 5 млрд рублей на глюкометры для детей и беременных
В 2026–2027 гг. кабмин дополнительно выделит регионам около 5 млрд руб. на закупку портативных систем мониторинга глюкозы для детей, подростков и беременных женщин, страдающих сахарным диабетом. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Все нуждающиеся дети и беременные с диабетом I типа бесплатно получат глюкометры во втором полугодии 2026 г. и первом полугодии 2027 г. Рецепты выписывают эндокринологи.
Системы мониторинга глюкозы получат более 50 000 детей и десятки тысяч беременных женщин. Всего планируется закупить около 270 000 устройств. Меры реализуются в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»).
20 марта вице-премьер правительства Татьяна Голикова обратила внимание на тревожную динамику заболеваемости сахарным диабетом по итогам 2025 г., отметив, что ситуация может перерасти в эпидемию.
По итогам 2025 г., по данным Росстата, всего в стране 5,8 млн больных диабетом. Из них приблизительно 5,5 млн человек имеют диабет 2-го типа и около 300 000 человек – диабет 1-го типа, сообщила заместитель директора НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава – директор Института диабета Марина Шестакова.