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FT назвала вспышку Эболы в Конго «генеральной репетицией» новой пандемии

Ведомости

Текущая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго стала «генеральной репетицией» следующей глобальной пандемии на фоне ослабления международной системы здравоохранения. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Bundibugyo, против которого не действуют существующие вакцины и методы лечения. Очаг заболевания находится в провинции Итури на востоке Конго, где ситуацию осложняют вооруженный конфликт, массовое перемещение населения и ограниченный доступ медиков к ряду территорий. По последним официальным данным, от заболевания умерли 138 человек, подтверждено 695 случаев заражения. При этом эксперты считают, что реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше.

Глава программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики заявил, что вспышка развивается на фоне кризиса международной системы реагирования на эпидемии. «Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебности к общественному и глобальному здравоохранению, которая возникла после Covid», – отметил он.

Число случаев заболевания Эболой в Конго превысило 600

Политика / Международные новости

Издание указывает, что ситуацию усугубляют сокращение финансирования здравоохранения, снижение доверия к науке и рост дезинформации. В частности, США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а сама ВОЗ вынуждена сокращать почти четверть сотрудников из-за нехватки средств.

В статье также отмечается, что нынешняя вспышка стала проверкой механизмов реагирования на новые инфекционные угрозы, которые могут понадобиться миру при появлении так называемой «болезни X» – пока неизвестного патогена, способного вызвать следующую пандемию.

При этом специалисты подчеркивают, что сама Эбола вряд ли станет причиной глобальной пандемии из-за высокой смертности и быстрого течения болезни, но опыт борьбы с ней показывает слабые места мировой системы биологической безопасности.

Кордоны, протесты и атаки на похоронные команды: как в Африке сражаются с Эболой
В конце апреля в Демократической Республике Конго началась вспышка Эболы, которая вышла за пределы страны и вынудила Всемирную организацию здравоохранения объявить&nbsp;режим чрезвычайной ситуации международного значения&nbsp;(PHEIC). По оценкам ВОЗ, на африканском континенте зафиксировано не менее 906 предполагаемых случаев заболевания. Россия помогает пострадавшим странам в борьбе с инфекцией и активно работает над вакциной против нового штамма Эболы (сейчас препарат проходит испытания).
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В конце апреля в Демократической Республике Конго началась вспышка Эболы, которая вышла за пределы страны и вынудила Всемирную организацию здравоохранения объявить режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC). По оценкам ВОЗ, на африканском континенте зафиксировано не менее 906 предполагаемых случаев заболевания. Россия помогает пострадавшим странам в борьбе с инфекцией и активно работает над вакциной против нового штамма Эболы (сейчас препарат проходит испытания). / Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

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