FT назвала вспышку Эболы в Конго «генеральной репетицией» новой пандемии

По данным издания, нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Bundibugyo, против которого не действуют существующие вакцины и методы лечения. Очаг заболевания находится в провинции Итури на востоке Конго, где ситуацию осложняют вооруженный конфликт, массовое перемещение населения и ограниченный доступ медиков к ряду территорий. По последним официальным данным, от заболевания умерли 138 человек, подтверждено 695 случаев заражения. При этом эксперты считают, что реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше.