Число случаев заболевания Эболой в Конго превысило 600
В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола и 127 смертей. Об этом сообщает ABC News.
Вспышка инфекции в ДРК продолжает распространяться. Большинство новых случаев заражения зарегистрировано в провинции Итури.
В соседней Уганде, согласно информации органов здравоохранения страны, подтверждено 19 случаев заболевания и две смерти.
10 июня Reuters писало со ссылкой на правительство страны о 115 смертях от Эболы в Конго. В конце мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщал, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай.
В Роспотребнадзоре заявляли, что в пунктах пропуска на границе усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья тех, кто прибывает из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола.