Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,66+0,19%CNY Бирж.00%IMOEX2 520,88-0,07%RGBITR784,1+0,22%
Главная / Политика /

Число случаев заболевания Эболой в Конго превысило 600

Ведомости

В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола и 127 смертей. Об этом сообщает ABC News.

Вспышка инфекции в ДРК продолжает распространяться. Большинство новых случаев заражения зарегистрировано в провинции Итури.

В соседней Уганде, согласно информации органов здравоохранения страны, подтверждено 19 случаев заболевания и две смерти.

Чем опасна лихорадка Эбола и какие вирусы ее вызывают

Общество

10 июня Reuters писало со ссылкой на правительство страны о 115 смертях от Эболы в Конго. В конце мая гендиректор ВОЗ Тедрос Адганом Гебрейесус сообщал, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай.

В Роспотребнадзоре заявляли, что в пунктах пропуска на границе усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья тех, кто прибывает из регионов с повышенным риском заражения лихорадкой Эбола.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь