Роспотребнадзор: риска распространения лихорадки Эбола в России нет

Вспышка Эболы произошла в провинции Итури в ДРК, на 17 мая зарегистрировано 88 смертей и 336 предположительных случаев заболевания. О случаях заболевания также сообщали в соседней Уганде. Вспышка болезни была вызвана вирусом Бундибуджио. В отличие от штамма Эбола-Заир, против вируса Бундибуджио сейчас нет одобренных вакцин или лекарств. На фоне этого Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного уровня.