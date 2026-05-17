Роспотребнадзор: риска распространения лихорадки Эбола в России нет
Сейчас в России отсуствует риск распространения лихорадки Эбола, вспышку которой зафиксировали в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
На всех погранпунктах в стране проводят усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили в ведомстве. Для оценки и минимизации рисков специалисты используют информационную систему «Периметр».
Вспышка Эболы произошла в провинции Итури в ДРК, на 17 мая зарегистрировано 88 смертей и 336 предположительных случаев заболевания. О случаях заболевания также сообщали в соседней Уганде. Вспышка болезни была вызвана вирусом Бундибуджио. В отличие от штамма Эбола-Заир, против вируса Бундибуджио сейчас нет одобренных вакцин или лекарств. На фоне этого Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного уровня.
Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Среди первых симптомов лихорадки – внезапное повышение температуры, сильная слабость, головная и мышечная боль, боль в горле, рвота, диарея, сыпь и др. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Первые вспышки этой болезни были зафиксированы в 1976 г., а самые крупные случились в Западной Африке в 2014–2016 гг.