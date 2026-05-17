Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,615-0,9%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роспотребнадзор: риска распространения лихорадки Эбола в России нет

Ведомости

Сейчас в России отсуствует риск распространения лихорадки Эбола, вспышку которой зафиксировали в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

На всех погранпунктах в стране проводят усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили в ведомстве. Для оценки и минимизации рисков специалисты используют информационную систему «Периметр».

Вспышка Эболы произошла в провинции Итури в ДРК, на 17 мая зарегистрировано 88 смертей и 336 предположительных случаев заболевания. О случаях заболевания также сообщали в соседней Уганде. Вспышка болезни была вызвана вирусом Бундибуджио. В отличие от штамма Эбола-Заир, против вируса Бундибуджио сейчас нет одобренных вакцин или лекарств. На фоне этого Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного уровня.

Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Среди первых симптомов лихорадки – внезапное повышение температуры, сильная слабость, головная и мышечная боль, боль в горле, рвота, диарея, сыпь и др. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Первые вспышки этой болезни были зафиксированы в 1976 г., а самые крупные случились в Западной Африке в 2014–2016 гг.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её